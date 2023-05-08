وضع سكين على رقبة زوجته.. شرطة بوعطني تقبض على شخص حجز أهله في المنزل

الوطن / رصد

ألقى “مركز شرطة بوعطني” القبض على شخص في حالة سكر ظاهر قام بحجز زوجته وأطفاله داخل المنزل .

وأضاف المركز في بيان له أن الشخص وضع سكين على رقبة زوجته وهددها بالقتل مؤكداً أن الشخص مطلوب لدى المركز على ذمة عدة محاضر .

وجاء ذلك استجابة لبلاغ تقدمت به مواطنة دخلت مُسرعةً إلى المركز في ساعات الصباح الأولى وأبلغت بأن شقيقتها مُحتجزة من قبل زوجها وهو بحالة سُكر ووضع سكين على رقبتها أمام أطفالها وأفادت بأن الجيران حاولوا فتح باب المنزل لكن دون جدوى وعلى الفور تم إخطار السيد رئيس المركز عميد خالد الترهوني الذي أصدر تعليماته بإنتقال أعضاء التحريات وضبط الشخص المطلوب .