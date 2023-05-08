بوالخطابية يتابع حملة النظافة العامة للشوارع والميادين في طبرق

أخبارليبيا24 – خاص

تابع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الإثنين، حملة النظافة العامة للشوارع والميادين التي تقوم بها شركة مكلفة من لجنة إعادة الإعمار والاستقرار .

وأثنى بوالخطابية على جهود رئيس مجلس النواب الذي خاطب اللجنة والتي استجابت وتعاونت بشكل كبير في تنفيذ عدد من المشاريع الهامة في بلدية طبرق.

وطالب عميد البلدية المواطنين بالتعاون مع الشركة المنفذة بعدم رمي القمامة ومخلفات البناء والمحافظة على الأرصفة ونظافتها.

يشار إلى أن الحملة انطلقت بعد النداءات التي وجهتها بلدية طبرق في وقت سابق بعد انتشار القمامة في المدينة، وستكون مستمرة في التنظيف والطلاء وتركيب أعمدة الإنارة في كل شوارع وميادين طبرق.