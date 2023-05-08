استئناف العمل بديوان بلدية الزواية بعد إغلاقه من قبل محتجين

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قالت بلدية الزاوية إنه سيتم استئناف العمل بديوانها اليوم الإثنين، مطالبة الموظفين بالمداومة في العمل.

وكتبت بلدية الزاوية الأحد: “السادة موظفي ديوان البلدية الكرام.. نفيدكم علما بأن غدا الإثنين الموافق 8/5/2023 سيتم استئناف العمل بديوان المجلس البلدي.. عليه نأمل منكم التواجد وقت الدوام الرسمي”. ونشرت البلدية صور لعملية إزالة ركام من أمام باب الديوان.

ويأتي ذلك بعد إغلاق مقر الديوان من قبل محتجين احتجوا على تدهور الحالة الأمنية في المدينة بعد تداول مقطع فيديو يظهر تعذيب شباب من المدينة على يد جماعة مسلحة.

وظهر المحتجون يوم 27 أبريل 2023 في مسيرات تجوب شوارع المدينة، وبدأوا في إغلاق جميع مداخل المدينة، مطالبين الأجهزة الأمنية بالقبض على المجرمين الذي ظهروا في فيديو التعذيب.