بعد ارتفاع معدلات جرائم القتل.. بوالخطابية: فرضنا غرامات ضد حاملي السلاح تصل إلى 100 ألف دينار

ليبيا – أكد عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، وضعهم قرارات لفرض غرامات مالية ضد حاملي السلاح؛وذلك بعد عجز الأجهزة الأمنية وأولياء الأمور من الحد منها ومنع انتشارها.

بوالخطابية وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”،أوضح أن القرار جاء بعد ارتفاع حالات القتل، حيث سُجل خلال شهر رمضان الماضي 8 حالات قتل مسلح في طبرق.

ونبه إلى أن أولياء الدم طالبوا بالقصاص، وحاولت البلدية وضع قيمة مالية تصل إلى 50 ألف دينار مع تسليم السلاح، وقد تصل القيمة إلى 100 ألف دينار وربما أقل.

وأضاف:”شكلنا لجانًا للتقييم ودراسة قيمة الغرامة بحسب نوع عملية إطلاق النار إذا أسفر عن قتل، أو تخريب سيارات أو إطلاق نار عن بعد”.

بو الخطابية أكد أن الغرامة يلزم دفعها حتى وإن حلت القضية بشكل ودي؛ لأن الغرض منها وضع رادع للقضاء على الجريمة والحد من انتشارها.

