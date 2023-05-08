المصراتي: نطف أردوغان في ليبيا دايرينها بالعين القوية تبريح في الإعلام وتبرعات وفتاوى

أكد الكاتب الصحفي محمود المصراتي، أن من أسماهم بـ”نطف أردوغان” في ليبيا يتغنون بتركيا بالعين القوية، معددا ما يفعلونه، بالقول: “تبرعات على تبريح في الإعلام على فتاوى”.

وقال المصراتي، في منشور عبر “فيسبوك”: “مرات الواحد يشوف شيء يعجبه أو حاجة يجربها في دولة ثانية، لكن يتحشم يكتبها بحسن نية بش ما حد يقولك (اطبل لدولة س و دولة ص) لذلك الواحد يسكت ويفوت”.

وأضاف “إلا نطف أردوغان في ليبيا دايرينها بالعين القوية، تبرعات على تبريح في الإعلام على فتاوى على نهار أحرف، ما أفلح صغار الناس وخلاص”.