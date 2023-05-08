البشير: تدشين أولى الرحلات البحرية بين طرابلس واسطنبول الخميس

قال رئيس مجلس إدارة شركة كافالاي كوين “أحمد البشير” إن باخرة كافالاي كوين وصلت صباح اليوم الاثنين إلى ميناء الشعاب بالعاصمة طرابلس، استعدادا لتدشين أولى الرحلات البحرية بين العاصمة وإسطنبول يوم الخميس المقبل.

وتابع قائلًا في تصريحات صحفية: “رحلتان هما عدد الرحلات البحرية المقررة من طرابلس إلى إسطنبول في الشهر الواحد، ورحلتان من مصراتة إلى إسطنبول في الشهر. يُمكن الحصول على تذكرة ركوب الباخرة من مكاتب السفر والسياحة أو من مكاتب السفر بميناء الشعاب بشكل مباشر وفي نفس يوم السفر.”

ولفت إلى أن المسافة من ميناء الشعاب إلى إسطنبول تصل إلى 72 ساعة، بينما من ميناء مصراتة تقدر بنحو 62 ساعة، ويعتمد ذلك على ظروف الطقس، و يُمكن للمسافر أن يشحن سيارته بالباخرة، بمقابل مادي شبيه بسعر التذكرة، كما يمكن للمسافر أن ينقل البضائع بين البلدين ويختلف سعر النقل باختلاف نوعية البضائع وحجمها.

وأشار إلى أن عملية نقل البضائع بين البلدين تعتبر أسهل بكثير من نقلها عبر الجو من حيث الأسعار ومن حيث التوقيت، و تختلف أسعار التذاكر باختلاف نوعية الغرف وعدد الأسرة بها، وباخرة كافالاي يمكنها نقل 810 ركاب.