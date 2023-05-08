وزير الاقتصاد يبحث تعزيز دور المرأة بالقطاع الخاص

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج آلية دعم الأسر المنتجة وتعزيز دور المرأة بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد مع مدراء مكاتب دعم وتمكين المرأة بالوزارات، بحضور مستشارة الوزير شذر الصيد ومديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الاقتصاد والتجارة صباح ابوسنينة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن الاجتماع تناول مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة الليبية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتذليل الإجراءات أمام المرأة للدخول لسوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال منحها رخصة حرفية داخل البيوت.

وشدد وزير الاقتصاد على أهمية دور مكاتب تمكين المرأة في مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية وحثهم على أهمية التوجه والانخراط في القطاع الخاص.

وخلص الاجتماع بالاتفاق على قيام وزارة الاقتصاد والتجارة برعاية إقامة الملتقي الأول لمكاتب دعم وتمكين المرأة لسنة 2023، وتفعيل دور الأسر المنتجة في الاقتصاد الليبي من خلال إشراكهم في المعارض المحلية والخارجية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المختصة.