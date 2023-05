حمودة: الحكومة على أتم الاستعداد للوقوف إلى جانب الشعب السوداني على جميع الأصعدة

ليبيا – قال المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال محمد حمودة، إن السودان دولة شقيقة، متمنيًا أن يكون هناك حوار سياسي يُفضي إلى تهدئة الأوضاع بها،ويحافظ على استقرارها الأمني.

حمودة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أكد أن الحكومة على أتم الاستعداد للوقوف إلى جانب الشعب السوداني على جميع الأصعدة.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية الليبية تعمل بتركيز على الحدود الليبية السودانية لحفظ الأمن بها، خاصة مع توقعات زيادة معدلات التهريب والهجرة غير القانونية بها.

