السلامي: نأمل أن تحقق لجنة 6+6 توافقات تصل بالبلاد إلى الانتخابات

الوطن / رصد

أعرب أستاذ العلاقات الدولية “مسعود السلامي” عن أمله في أن تحقق لجنة 6+6 توافقات تصل بالبلاد إلى الانتخابات، معتبرا أن الواقع يحول دون وأن اللجنة ولدت ميتة، فهي ولدت من رحم التعديل الدستوري الـ13 وأن مهمتها أكبر من حجمها وقدراتها ولن تستطيع حتى إن خلصت نواياها أن تصل في ظل المناخ المتخاصم الحالي.

وأضاف السلامي في تصريح صحافي أن لجنة 6+6 لن تأتي بمعجزات لأن المعضلة كبيرة وطالما هناك طرف يصر على انتخابات رئاسية وفق قاعدة دستورية معينة، وطرف يفكر في اتجاه آخر، فهما يختلفان في كل شيء ويتفقان في مسألة المداورة وعملية بيع الوهم لليبيين، فلا مجلس النواب أو مجلس الدولة أو الحكومة المنتهية برئاسة “عبدالحميد الدبيبة” يريدون الانتخابات.

وأكد السلامي أن المشهد الاقرب هو الذهاب إلى لجنة رفيعة المستوى تتكون من فاعلين وأصحاب خبرات، وسيجرى تحييد مجلسي النواب والدولة أو اختيار أعضاء منهما بصفتهم الشخصية، وهذه اللجنة ستنال المشروعية على اعتبار أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” مسؤول عن اختيار أفرادها، وهو مفوض من الأمم المتحدة، وربما سيكون هناك دعم دولي وكل المعطيات الدولية ستدعم هذا التوجه.