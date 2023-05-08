مصلحة الجمارك: مراقبة الحدود البرية نالوت يضبط أكثر من 179 ألف قرص مخدر

أخبارليبيا24- خاص

أكد المتحدث باسم مصلحة الجمارك الليبية مقدم فهمي الماقوري اليوم الاثنين، ضبط كمية كبيرة من حبوب هلوسة قادمة من مدينة سبها إلى مدينة نالوت بالجبل الغربي.

وقال الماقوري لـ”أخبارليبيا24″ :”إن أعضاء قسم مراقبة الحدود البرية نالوت التابع للإدارة العامة لمراقبة الحدود البرية بمصلحة الجمارك، تمكنوا من ضبط كمية كبيرة من حبوب الهلوسة تلقدر بحوالي 179.550.000 قرص”.

وأشار المتحدث باسم المصلحة إلى أن الحبوب المهلوسة المضبوطة كانت مخبأة في شاحنة محملة بأعلاف حيوانية لغرض التمويه.

وأوضح الماقوري، أن حبوب الهلوسة نوع “لاريكا” تمت مصادرتها وإتمام الإجراءات القانونية، وإحالتها إلى نيابة المخدرات لاتخاذ الإجراءات تمهيداً لإتلافها.

وأوضح أن أعضاء مصلحة الجمارك يقارعون مافيا تهريب المخدرات ليس في المنافذ الرسمية فقط، بل حتى في عمق الصحراء.

ودعا المتحدث باسم المصلحة، جميع الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية بالتعاون مع المصلحة لمحاربة هذة الآفه التي ضيعت الشباب ودمرت الكثير من العائلات.