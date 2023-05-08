باشاغا يؤكد أنه يولي اهتماما خاصا بالجنوب

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أنه يولي الجنوب اهتماماً خاصاً وسيعمل بالمستطاع على دعم المنطقة وإظهار تغيير واضحة بها.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة الليبية رفقة نائبيه سالم الزادمة وعلي القطراني، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، بحضور وزير الخارجية حافظ قدور مع عدد من موظفي ديوان المنطقة الجنوبية وعدد من مهندسي ومشرفي مشاريع الحكومة الليبية في المنطقة الجنوبية بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية

واستمع رئيس الحكومة إلى شرح لأبرز وأهم المشاكل والمختنقات التي تعاني منها المنطقة الجنوبية والتي تعمل الحكومة على حصرها لتضمنيها ضمن مشاريع التنمية خصوصاً التي تخص حياة المواطنين.