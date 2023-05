بن عطية: لا يزال هناك من يبرر الفساد باسم “أفضل الأسوء”

ليبيا- أكد عميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية،أن الخطة العشرية الأمريكية في ليبيا، تتمثل في وجود حكومة موحدة ودمج الجنوب في خطة التنمية وتوحيد ودعم المؤسسة العسكرية.

بن عطية وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضح أن الخطة تشمل أيضًا تنشيط الاقتصاد والتجارة ومكافحة الفساد.

وأضاف بن عطية :” الخلاصة لتحقيق مصالحهم حل مشاكلنا وهي: التهميش والفساد الذي وصل إلى النخاع، والانقسام السياسي والعسكري،ولا يزال هناك من يبرر الفساد باسم أفضل الأسوء،فتبرير الفساد هو الفساد”.

