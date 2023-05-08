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مصدر: 7 آلاف دينار تكلفة نقل الفرد من ليبيا إلى إيطاليا

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال مصدر أمني ليبي إن العصابات المتاجِرة بالبشر تستغلّ رغبة كثير من المشتاقين للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة.

وأوضح المصدر أن “المقابل متفاوت؛ من عصابة إلى أخرى، ويصل أحياناً إلى 7 آلاف دولار، مقابل نقل الفرد من ليبيا إلى إيطاليا، على سبيل المثال”.

وضبطت إدارة المهام الخاصة مؤخرا تشكيلاً عصابياً لتهريب المهاجرين غير النظاميين من باكستان إلى السواحل الأوروبية، عبر دول عدة؛ من بينها ليبيا.

وقالت الإدارة إنها ضبطت التشكيل العصابي، في مصراتة وضواحيها، في إطار عمليات تتبع عمليات “المتاجرة بالبشر”.

الوسوم

#تهريب البشر إدارة المهام الخاصة إيطاليا ليبيا

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الوطن الليبية

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