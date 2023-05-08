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محامي السنوسي يؤكد لـ”أخبارليبيا24″ تأجيل جلسة المرافعة بسبب عدم إحضار موكله

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- خاص

قال محامي رئيس الاستخبارات الليبية سابقًا عبدالله السنوسي، أحمد النشاد، إنه تم تأجيل جلسة المرافعة اليوم الإثنين.

وأوضح نشاد في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن سبب تأجيل نظر جلسة اليوم بسبب عدم إحضار السنوسي “موكلي” من سجن معيتيقة، حيث تنعقد جلسة المحاكمة.

وأشار محامي السنوسي إلى أن جلسة اليوم لم تكن موعد النطق بالحكم، بل كانت جلسة مرافعة.

وأكد نشاد أن سبب عدم إحضار موكله إلى مكان انعقاد الجلسة، لسوء التنظيم بين النيابة العامة والقوة الموقوف لديها السنوسي.

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