وزارة الصناعة الليبية تبحث حلحلة المشاكل التي تواجه الشركات المتعثرة

اجتمع وزير الصناعة والمعادن في الحكومة الليبية “امحمد عبدالقادر” بحضور عضو مجلس النواب” إبراهيم ازغيد” برئيس مجلس الادارة ومدير عام شركة المطاحن الوطنية وعدد من موظفين الشركة.

جاء هذا الاجتماع بناءً علي توجيهات رئيس مجلس الوزراء “فتحي باشاغا” لإيجاد حلول عاجلة للمشاكل الذي تواجه الشركات المتعثرة و على رأسهم شركة المطاحن الوطنية ، حيث أن المشاكل الادارية و المالية و تأخر المرتبات و غيرها من العوامل هي التي تقف حائلا أمام عودة بعد المصانع إلى الإنتاج.

من جهته أكد “عبد القادر”في ختام الاجتماع بأن الحكومة ستعمل جاهدةً لوضع حل لهذه المشاكل وكذلك لعقد إجتماع للجمعية العمومية للشركة قريبًا لتفعيل هذه المقترحات والتوصيات ووضعها موضع التنفيذ.