وزارة الداخلية تعلن تفاصيل ضبط شخصين بتهمة ترويج المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية القبض على شخصين بتهمة ترويج المخدرات بحوزة إحداهما 600 جرام من مخدر الكوكايين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن قوة المهام الخاصة بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تلقى معلومات مفادها ترويج شخص ليبي الجنسية يدعى “ع.ك” يقيم بدولة تونس مخدر الكوكايين على نطاق واسع.

وأكدت وزارة الداخلية إعداد أعضاء القوة كمين محكم من خلال مصادرهم الخاصة لشراء عدد 35 قطعة بما تعرف شعبياً باسم بلحة بمبلغ مالي وقدره 30,000 ألف وتم إلقاء القبض على معاونه يدعى “م.ع.أ“.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه عن طريق معاون مروج المخدرات تم التواصل مع المدعو “ع.ك” ليخبره باستلامه المبلغ فقام بإعطائه رقم هاتف شخص آخر يدعى “م.ش.ب” فتم التواصل معه لاستلام مادة الكوكايين بطريق 11 يوليو وعند التسليم والاستلام قام المدعو “م.ش.ب” بمقاومة أعضاء التحري ولاذ بالفرار على متن مركبته نوع هونداي مسرعاً نحو طريق السريع.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه عند ملاحقته قامت مركبة أخرى نوع تويوتا تندرا لون ذهبي كانت ترافقه بالرماية على أعضاء التحري ولاذت بالفرار، كما قام المدعو “م.ش.ب” بالاصطدام بحوالي ستة مركبات للمواطنين بطريق السريع من الخلف لغرض فتح الطريق له الأمر الذي أدى إلى انقلاب مركبته وتم ضبطه ونقل المركبة إلى مقر القوة.

وبينت وزارة الداخلية أن عند تفتيش السيارة وجد بداخلها عدد قطعتين من مادة مخدر الكوكايين تزن الواحدة منهما 124 جرام وبلغت الكمية المضبوطة حوالي 600 جرام.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المقبوض عليهما إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.