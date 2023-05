جرحى “بركان الغضب” ينظمون وقفة احتجاجية منتصف مايو للمطالبة بصرف مخصصاتهم لاستكمال العلاج

ليبيا – دعا المدير التنفيذي لجمعية بركان الغضب محمود الدليح الجهات المسؤولة إلى الالتفات لأوضاع جرحى عملية البركان وإيجاد حل سريع لأزمتهم.

الدليح وفي تصريح خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، أوضح أن عددا من الجرحى يعانون من تردي الوضع في ظل غياب الدعم ممن وصفهم بالجهات المسؤولة عنهم.

وأضاف الدليح أن الجرحى في ألمانيا لم يتلقوا أي أموال من مخصصاتهم منذ أحد عشر شهرا، متهما الجهات المسؤولة بمنع تسييل مخصصاتهم.

ولمح الدليح إلى أن الجرحى سينظمون وقفة احتجاجية في منتصف شهر مايو الجاري للمطالبة بتحسين أوضاعهم وصرف مخصصاتهم لاستكمال العلاج.

