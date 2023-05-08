مصرف ليبيا المركزي: 7 مليار دينار فائض في الإيرادات خلال الـ4 أشهر الماضية

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، الذي يغطي الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 30 أبريل الماضي.

وأظهرت بيانات المصرف تسجيل 31.9 مليار دينار إجمالي الإيرادات خلال تلك الفترة، بينما بلغ الإنفاق العام 24.9 مليار دينار.

وتوزعت الإيرادات بواقع 19.1 مليار دينار مبيعات النفط، وإيراد الإتاوات النفطية 1.7 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار دينار، والضرائب 297 مليون دينار.

وبلغت إيرادات الجمارك 59 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 150 مليونا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 90 مليونا، وإيرادات أخرى 229 مليون.

فيما أظهرت بيانات المصرف أن الإنفاق على الرواتب (الباب الأول) بلغ 18.3 مليار دينار، والنفقات التسييرية (الباب الثاني) سجلت 1.7 مليارات دينار.

وخصص للتنمية (الباب الثالث) 915 مليون دينار، وللدعم (الباب الرابع) 4 مليار دينار، ولم تخصص أي مبالغ للباب الخامس (الطوارئ).

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