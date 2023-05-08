المركزي ينشر بيان الإيراد والإنفاق الشهري من يناير حتى أبريل 2023

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نشر مصرف ليبيا المركزي اليوم الإثنين، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 2023/01/01 حتى2023/04/30.

وأوضح المركزي في بيان نشر عبر حسابه على “فيسبوك” أن إجمالي الإيرادات حتى30 أبريل بلغت 31.9 مليار دينار.

وأضاف المصرف المركزي في بيانه أن إجمالي النفقات عن نفس الفترة بلغت 24.9 مليار دينار.

وتتمثل الإيرادات بحسب المركزي في مبيعات النفط: 19.1 مليار، إتاوات نفطية: 1.7 مليار، إتاوات نفطية عن سنوات سابقة: 10.3 مليار، الضرائب: 279 مليون، الجمارك: 59 مليون، الاتصالات: 150 مليون، بيع المحروقات محليا: 90 مليون، إيرادات أخرى: 229 مليون.

وأوضح المصرف المركزي أن النفقات جاءت، المرتبات: 18.3 مليار، النفقات التسييرية: 1.7 مليار، التنمية: 915 مليون، الدعم: 4 مليار، الطوارئ: صفر مليار.