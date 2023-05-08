الأطرش: الحل الواقعي التوجه لانتخابات برلمانية.. والرئاسية لاحقا

قال الصحفي والمرشح للانتخابات البرلمانية، عاطف الأطرش، أن تعنت وإصرار مجلسي النواب والدولة على مطالبهما لافتقادهما الإرادة السياسية الحرة هو سبب فشل إجراء الانتخابات حتى الآن.

ورأى الأطرش أن “الحل الواقعي لهذه المشكلة هو التوجه لانتخابات برلمانية وانتخاب برلمان جديد يطيح بهذه الأجسام السياسية”.

وأشار إلى أن “البرلمان الجديد يعمل على إقرار دستور جديد ويستفتى عليه الشعب وتتم وفق بنوده انتخابات رئاسية، وبالتالي يرضخ الجميع لنتائج هذه العملية وغير ذلك يصبح الأمر مضيعة للوقت والدوران في حلقة مفرغة”.