أمن طرابلس تبحث تأمين مقار الامتحانات المقررة الأسبوع القادم

بحث مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس خطة تأمين مقار امتحانات النقل المقررة بداية الأسبوع القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مكتب شؤون المرور اللواء عبدالعال وادي مع رؤساء أقسام المرور بالمكتب بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس.

وبينت مديرية أمن طرابلس أن الاجتماع بحث وضع خطة استباقية تتعلق بتأمين مقار امتحانات النقل واللجان المشرفة عليها حيث تستهدف تأمين الطرق المؤدية إلى المؤسسات التعليمية وتسهيل الحركة أمامها وتأمين وصول الأسئلة إليها .

وتناول الاجتماع حركة تنقلات داخلية فيما بين أعضاء المكتب والأقسام حيث سيتم الاستعانة بعدد من ضباط الشؤون الإدارية للالتحاق بالعمل الميداني وشدد رئيس المكتب على أهمية التقيد والانضباط لجميع الأعضاء .