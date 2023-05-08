من يناير إلى أبريل 2023..المركزي يكشف إجمالي الإيراد والإنفاق

العنوان – طرابلس

كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم الإثنين، أن إجمالي الإيرادات من 01 يناير حتى30 أبريل للعام الجاري بلغت 31.9 مليار دينار، فيما كان إجمالي النفقات 24.9 مليار دينار .

وأضاف المركزي ان الإيرادات تمثلت في مبيعات النفط 19.1 مليار، إتاوات نفطية 1.7 مليار، إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار، الضرائب 279 مليون.

وتابع مصرف ليبيا المركزي أن من الإيرادات كذلك الجمارك 59 مليون، الاتصالات 150 مليون، بيع المحروقات محليا 90 مليون، إيرادات أخرى 229 مليون.

وأوضح المصرف المركزي أن النفقات جاءت، المرتبات: 18.3 مليار، النفقات التسييرية: 1.7 مليار، التنمية: 915 مليون، الدعم: 4 مليار، الطوارئ: صفر مليار.