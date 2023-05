من تشاد.. نورلاند: استعادة الوحدة والاستقرار والسيادة في ليبيا سيعزز الأمن الإقليمي

ليبيا – أعرب المبعوث الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند عن امتنانه للغاية برئيس تشاد المؤقت محمد إدريس ديبي على ضم صوت التشاد إلى الدعم القوي للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا.

نورلاند أكد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن استعادة الوحدة والاستقرار والسيادة في ليبيا سيعزز الأمن الإقليمي في الأوقات الصعبة ويضمن عدم إساءة استغلال الأراضي الليبية من قبل الأطراف ذات المصلحة لتأجيج الصراع أو زرع عدم الاستقرار في المنطقة.

يذكر أن رئاسة الجمهورية التشادية قالت إن الرئيس المؤقت محمد ديبي بحث مع نورلاند دعم خارطة الطريق الأممية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا نهاية العام الجاري.

