امطيريد: باتيلي لا يريد الانتخابات ويحاول تخدير الشعب الليبي

الوطن| رصد

قال الخبير السياسي محمد امطيريد إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي لا يملك مشروعا واضحا لإجراء الانتخابات، ويحاول تخدير الشعب الليبي، والمجتمع الدولي، وعلى رأسه روسيا، لا يريد الانتخابات.

وتابع امطيريد في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن لجنة “6+6” إذا خرجت بقوانين فلن يكون هناك جسم تنفيذي يستطيع تنظيم الانتخابات سواء حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية التي رفضت قرارات مجلس النواب أو حكومة فتحي باشاغا التي لا تملك الصلاحيات،.

وتباع: “ليبيا تمر بحقبة من الاستثناءات، والجميع كانوا يحملون جنسيات مزدوجة ويشغلون مناصب فلماذا الآن يعرقلون ترشح مزدوجي الجنسية؟”.