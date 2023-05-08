ضمن سلسلة زيارات تفقدية.. وفد القيادة العامة يتفقد حقلي الشرارة والفيل

زار وفد رفيع المستوى من القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة العميد صدام حفتر، حقلي الشرارة والفيل، ضمن سلسلة الزيارات التفقدية التي يجريها إلى الحقول والمنشآت النفطية.

وخلال الزيارة اطّلع العميد حفتر على سير عمل وحدات القوات المُسلحة المكلفة بتأمين الحقول النفطية، ووقف على المشاكل التي تواجهها.

كما شملت الزيارة المناطق المحيطة بالحقول للتعرف على المشاكل الخدمية التي تواجه أهالي المناطق، والعمل على حلها.

وفي وقت سابق زار العميد حفتر حقول السماح والناقة، وزلطن والواحة.