اللافي: طريق الانتخابات الحرة يبدأ من نجاح المصالحة الوطنية

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة، يبدأ من نجاح مشروع المصالحة الوطنية للعبور إلى مرحلة الاستقرار، وبناء دولة ديمقراطية.

جاء ذلك خلال لقاء النائب بالمجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، رئيس وأعضاء تجمع ليبيا والانتخابات.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللافي أكد عزم المجلس الرئاسي على الاستمرار في استكمال كل مسارات المصالحة الوطنية

وأشاد اللافي، بجهود أعضاء التجمع في دعم خيار إجراء الانتخابات، ومشروع المصالحة الوطنية التي تعد السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلم الأهلي لليبيا وشعبها.

واستعرض أعضاء التجمع أمام النائب رؤيتهم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في إطار قانوني يكفل تنظيمها ونجاحها، ومقترحاتهم التي تعزز نجاح مشروع المصالحة الوطنية، مشيدين بالنجاح الذي حققه الملتقى التحضيري للمصالحة الذي نظمه المجلس الرئاسي في يناير الماضي.