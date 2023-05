ليبيا – أكد مصدر مسؤول في مرسى ميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق اليوم الأحد رسوّ الناقلة النفطية إيجين ماراثون على رصيف الميناء النفطي.

وأوضح المصدر في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن الناقلة النفطية القادمة من إيطاليا وتحمل علم اليونان ستشحن مليون برميل من النفط الخام من ميناء الحريقة وستغادر إلى الهند.

Shares

The post ميناء الحريقة النفطي: الناقلة “إيجين ماراثون” تستعد لشحن مليون برميل نفط إلى الهند first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية