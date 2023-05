قالت وكالة نوفا الإيطالية إن طائرة نقل عسكرية من طراز C-130J تابعة لسلاح الجو البريطاني هبطت لفترة وجيزة في بنغازي قبل مغادرتها إلى قبرص.

وأضافت الوكالة مستندة على حساب “إير إنتل ” المتخصص في تتبع الطائرات أن الهبوط يعد غير اعتيادي خاصة وأن الرحلات العسكرية عادة من تهبط في مدينتي طرابلس ومصراتة وفق الوكالة.

وكانت الطائرة قد سجلت هبوطا في مطار بنينا قبل إقلاعها إلى قاعدة “راف أكروتيري ” الجوية القبرصية واستغرقت أكثر من نصف ساعة بالمطار.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

The post طائرة عسكرية بريطانية تهبط في مطار بنينا بشكل غير اعتيادي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار