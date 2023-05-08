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ليبيا.. “دبيبة” يطالب “الحداد” بإعادة النظر في تقنين تموين الجيش

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية – وزير الدفاع عبد الحميد دبيبة، اليوم الاثنين اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، بحضور عدد من ضباط الجيش.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، إن دبيبة أكد خلال الاجتماع ضرورة إعادة النظر في تقنين تموين الجيش ومتابعته وفق الاحتياج الفعلي لهيئة الإمداد والتموين.

وشدد دبيبة، على أهمية حلحلة العقبات التي تواجه مصنع الملابس العسكرية عقب تهيئته للعمل والتصنيع، وإعادة تأهيل المقرات العسكرية لتنفيذ مهام الوحدات المتمركزة بها بالصورة المطلوبة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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