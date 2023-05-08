يضم 44 مهاجرًا..مداهمة مخزن لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في طبرق

أخبارليبيا24

تمكن جهــاز الإدارة العامــة للبحــث الجنائــي فــرع البطنــان من ضبط عدد 44 مهاجر غير شرعي عقب مداهمة مخــزن في أحد أحياء مدينة طبرق.

وذكر مكتب الإعلام الأمني في الجهاز، أن احتجــاز المهاجريــن تم في حــي إشبيليــا بالمدينــة وكانوا قد دخلــوا الأراضــي الليبيــة بطــرق غيــر قانونيــة.

وأوضح مكتب الإعلام أن معلومــات وردت لوحــدة التحــرى والقبــض والدوريــات والظواهــر السلبيــة فــرع البطنــان تفيــد بــأن هنــاك مزرعــة بحــي إشبيليــا بالمدينــة يشتبــه كونهــا مخــزن احتجــاز لمهاجريــن.

وأضاف المكتب أن المعلومات أفادت أن المزرعة تحتــوى على أعــدد كبيــرة مــن المهاجريــن غيــر الشرعييــن.

وأشار المكتب إلى أنه بعــد التأكــد والتحقــق مــن مصــادر المعلومــات قامت قــوة وحــدة القبــض والتحــري والدوريــات ومحاربــة الظواهــر السلبيــة فــرع البطنــان بمداهمة المخــزن.

وأفاد مكتب الإعلام أنه تم احتجــاز المهاجريــن وهم مــن جنسيــات مختلفــة، كانــوا فــي انتظــار العصابــات الإجراميــة لنقلهــم.

وأكد مكتب الإعلام الأمني أن المداهمــات والحمــلات مستمــرة والاستــدلالات والتحقيقــات تجــرى حتــى معرفــة المهربيــن لينالــوا جزائهــم .

وكانت مديرية أمن طبرق داهمت الأيام القليلة الماضية مخزنًا لاحتجاز مهاجرين غير الشرعيين، في ضواحي المدينة، يضمُ عددًا كبيرًا من المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى ضبط ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الليبية، ويمتهنون تجارة البشر وتهريبهم.