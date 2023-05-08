غوتيريش: لابد من تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

في تقريره الجديد بشأن تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه لابد من تنفيذ حظر توريد الأسلحة وتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا، بطريقة صارمة، و على جميع الفاعلين الليبيين والدوليين ضمان الامتثال الصارم لحظر توريد الأسلحة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

أضاف قائلًا أنه لابد من الامتثال أيضًا لخطة العمل المتعلقة بانسحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية، ومن المهم توفير تدريب وبناء القدرات لقوات خفر السواحل الليبي والقوات البحرية الليبية، وفق حظر توريد الأسلحة، ويجب توفير الدعم في الإدارة والحدود للبلدان المجاورة لليبيا، لتعزيز تنفيذ حظر الأسلحة، و لابد من دعم نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها حين تصبح الظروف مواتية لهذه العملية.