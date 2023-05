القيلوشي: ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والمغشوشة المخلوطة بالبهار تُباع بثمن باهظ

ليبيا – أعلن يوسف القيلوشي مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي،ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والمغشوشة، الذي يقوم القصاب بخلطها مع بعض أنواع البهار ثم بيعها بثمن باهظ.

القيلوشي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر” قال إن من المخالفات التي تم ضبطها قيام بعض القصابين بتطعيم المواشي ثم ذبحها بعد أيام قليلة من الحقن، بينما يفترض أن تظل لفترة لا تقل عن 6 أشهر قبل الذبح.

وأضاف:” نفتقر لمراكز السلخانات العامة التي يتم فيها الإشراف والكشف على المواشي قبل وبعد الذبح من قبل طبيب مختص”.

القيلوشي ذكر بأن دور جهاز الحرس البلدي متابعة القصابين وصحة وصلاحية اللحوم فقط، بينما يوجد أجهزة رقابية أخرى مسؤولة على مراقبة ومتابعة منافذ البلاد.

