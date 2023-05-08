الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المطلوب والملقب بالنعناعة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين عن تمكن مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية من القبض على المتهم في واقعة قتل شخصين مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بالإكراه والتي حصلت بدائرة اختصاص مركز شرطة يفرن بتاريخ 10-4-2021م

بالإشارة إلى واقعة القتل مع سبق الإصرار والترصد للسرقة بالإكراه التي حصلت بدائرة مركز شرطة يفرن عام 2021م بتاريخ 10 إبريل راح ضحيتها المجني عليه “ن،س،ع” والمجني عليها “هـ،ع،م” والمتهم فيها المدعو “م،س،أ،ع،ش” والملقب بالنعناعة وبرفقته أشخاص أخرين.

حيث باشر أعضاء مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية عمليات البحث والتحري حول الجناة وتشكيل فريق عمل وبالتنسيق مع اللجنة الأمنية المشتركة بالجبل الغربي، تم إلقاء القبض على المتهم بالواقعة من قبل أعضاء التحري بالمكتب.

وتم جلبه إلى المكتب وبالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه معترفاً أيضاً بارتكابه لعدة جرائم أخرى رفقة أخرين والمطلوبين أيضاً على ذمة هذه الوقائع، حيث أفاد بارتكابه لخمسة عشرة واقعة من سرقات بالإكراه والخطف والاعتداء على رجال الأمن واتلاف الأموال.

واتخذت الإجراءات القانونية حياله وتمت إحالته رفقة الاوراق لمكتب النائب العام للتصرف.