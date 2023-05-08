عميد بلدية الزاوية يؤكد لـ”أخبارليبيا24″ استئناف العمل بمقر ديوان المجلس

أخبارليبيا24- خاص

أعلن عميد بلدية الزاوية جمال بحر اليوم الإثنين، استئناف العمل بمقر ديوان المجلس البلدي بعد توقف لأكثر من أسبوعين.

وقال بحر لـ”أخبارليبيا24″ :”إن المجلس البلدي عميداً وأعضاءً متواجدين بالمقر في وقت الدوام الرسمي، وعودة الأمور الى طبيعتها في المدينة”.

يذكر أن مدينة الزاوية شهدت احتجاجات الأسبوعين الماضيين من قبل أهالي المدينة احتجاجًا على تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية بالمدينة.

واندلعت في 27 أبريل الماضي احتجاجات غاضبة في مدينة الزاوية احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني وتنامي جرائم الخطف والقتل، وذلك على خلفية تعرض عدد من الشباب للتعذيب المبرح على أياد أفراد ليبيين وشخص قيل إنّه سوداني الجنسية.

وخرج المحتجون في مسيرات وسط المدينة وأغلقوا، طرقات رئيسية وبوابات بالسواتر الترابية وأحرقوا الإطارات المطاطية، تعبيرا عن رفضهم للمستوى الأمني الكارثي التي وصلت لها مدينتهم في غياب أي دور للحكومة.

وجاءت الاحتجاجات بعدما تمّ نشر مقطع فيديو يظهر تعرض شباب من أبناء المدينة للتعذيب بالجلد والكي والتعليق على يد عصابة من الليبيين وشخص آخر قيل إنّه سوداني الجنسية.