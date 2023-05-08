شركة الكهرباء: وصول مواد مكملة لمشروع محطة طبرق الغازية الجديدة

أعلنت لشركة العامة للكهرباء وصول شحنة معدات ومواد مكملة لمشروع محطة طبرق الغازية الجديدة .

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي وصول معدات ومواد مكملة لمشروع محطة طبرق الغازية الجديدة إلى ميناء طبرق البحري على متن الباخرة ” Han Xin ” موردة من شركة “متكا” اليونانية .

وبينت شركة الكهرباء أن وصول المعدات جرى بإشراف ومتابعة قسم التسريح الجمركي الشرقية وذلك في إطار جهود الشركة لاستكمال باقي وحدات مشروع محطة طبرق الغازية لإضافة قدرات توليد جديدة تساهم في تغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .