استئناف طرابلس تؤجل جلسة النطق بالحكم السنوسي إلى يوم 15 مايو

العنوان – طرابلس

حكمت محكمة استئناف طرابلس تأجيل جلسة النطق بالحكم على رئيس جهاز الاستخبارات إبان النظام السابق، اللواء عبدالله السنوسي إلى يوم 15 مايو لعدم حضوره جلسة اليوم الإثنين.

وكانت مصادر مطلعة، قالت إن محكمة استئناف طرابلس عقدت اليوم جلسة محاكمة مغلقة للسنوسي حث عقدت بحضور محامي الدفاع فقط.

وأجلت المحكمة النطق بالحكم في الاتهامات الموجهة إلى السنوسي، تتعلق بقمع ثورة 17 فبراير، إلى اليوم 8 مايو 2023.

وفي قضية “مذبحة سجن أبوسليم” في يونيو 2022 حكمت محكمة استئناف طرابلس بعدم اختصاصها بالنظر في القضية وأحالت ملف القضية إلى القضاء العسكري.