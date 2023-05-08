بالصور.. تفاصيل مثيرة في القبض ومطاردة مروجين مخـدرات بالطريق السريع

جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، من خلال رصد وتتبع مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية وردت معلومات لقوة المهام الخاصة بالجهاز مفادها وجود شخص ليبي الجنسية يدعى “ع.ك” يقيم بدولة تونس ويقوم بترويج مخدر الكوكايين على نطاق واسع.

تم اعداد كمين محكم من قبل أعضاء القوة من خلال مصارهم الخاصة لشراء عدد 35 قطعة بما تعرف شعبياً باسم بلحة بمبلغ مالي وقدره 30,000 ألف وتم القاء القبض على معاونه يدعى “م.ع.أ”.

وعن طريقه تم التواصل مع المدعو “ع.ك” ليخبره باستلامه المبلغ فقام بإعطائه رقم هاتف شخص اخر يدعى “م.ش.ب” فتم التواصل معه لاستلام مادة الكوكايين بطريق 11 يوليو وعند التسليم والاستلام قام المدعو “م.ش.ب” بمقاومة أعضاء التحري ولاذ بالفرار على متن مركبته نوع هونداي مسرعاً نحو طريق السريع.

وعند ملاحقته قامت مركبة أخرى نوع تويوتا تندرا لون ذهبي كانت بمرافقته قامت بالرماية على أعضاء التحري ولاذت بالفرار، كما قام المدعو “م.ش.ب” بالاصطدام بحوالي عدد ستة مركبات للمواطنين بالطريق السريع من الخلف لغرض فتح الطريق له الأمر الذي أدى إلى انقلاب مركبته وتم ضبطه ونقل المركبة إلى مقر القوة.

وعند تفتيش المركبة وجد بداخل الطبلون عدد قطعتين من مادة مخدر الكوكايين تزن الواحدة منها 124 جرام علماً بأن الكمية المضبوطة تقارب حوالي 600 جرام.

واتخذت الإجراءات القانونية وأحيل المقبوض عليهما إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.