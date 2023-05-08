اللافي لـ” أعضاء تجمع ليبيا”: الانتخابات السبيل الوحيد لتحقيق السلم الأهلي

التقى عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، رئيس وأعضاء تجمع ليبيا والانتخابات.

ورحب اللافي، بأعضاء التجمع، مشيداً بجهودهم في دعم خيار إجراء الانتخابات، ومشروع المصالحة الوطنية التي تعد السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلم الأهلي لليبيا وشعبها.

وأكد اللافي، عزم المجلس على الاستمرار في استكمال كل مسارات المصالحة الوطنية، معتبراً أن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة، يبدأ من نجاح هذا المشروع، للعبور إلى مرحلة الاستقرار، وبناء دولة ديمقراطية.

واستعرض أعضاء التجمع، أمام اللافي، رؤيتهم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في إطار قانوني يكفل تنظيمها ونجاحها، ومقترحاتهم التي تعزز نجاح مشروع المصالحة الوطنية، مشيدين بالنجاح الذي حققه الملتقى التحضيري للمصالحة الذي نظمه المجلس الرئاسي في يناير الماضي.