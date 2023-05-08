المنفي يبحث مع السفير الأمريكي تأسيس قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، مع السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، والقائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا “ليزلي أوردمان”، القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك للوصول إلى الانتخابات خلال العام 2023 م، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم عبر تقنية زووم.

وتطرق اللقاء، إلى ضرورة تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتأسيس قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية، ووضع آليات وطنية لتنظيم أولويات الإنفاق العام وتضمن استفادة كل الشعب الليبي من عوائد النفط.