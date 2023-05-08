ليبيا الان

المنفي يبحث مع السفير الأمريكي تأسيس قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، مع السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، والقائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا “ليزلي أوردمان”، القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك للوصول إلى الانتخابات خلال العام 2023 م، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم عبر تقنية زووم.

وتطرق اللقاء، إلى ضرورة تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتأسيس قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية، ووضع آليات وطنية لتنظيم أولويات الإنفاق العام وتضمن استفادة كل الشعب الليبي من عوائد النفط.

الوسوم

السفير الأمريكي المنفي ليبيا مستجدات الأوضاع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك