وزير الاقتصاد يؤكد ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الحبوب

أكد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الحبوب بالتعاون مع المطاحن العامة والخاصة لتحقيق الاستقرار بالسوق المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة مع وزير المالية خالد المبروك والمدير العام للديوان الليبي للحبوب ومستشار الوزير وورئيس اللجنة الاستشارية ومدير الإدارة المالية والمراقب المالي بديوان الحبوب.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن الاجتماع الذي عقد أمس الأحد جاء في إطار متابعة تفعيل الديوان الليبي للحبوب ودوره في تحقيق الأمن الغذائي للمستهلك وجرى خلاله مناقشة إمكانية توفير ميزانية تأسيسية لديوان الحبوب.