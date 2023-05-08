سرقة منزل قيدت ضد مجهول تقود الى الكشف عن واقعة ابتـزاز فتـاة في طرابلس

مكتب البحث الجنائي طرابلس يكشف ملابسات سرقة من داخل منزل قيدت ضد مجهول ويلقي القبض على الجناة وهما شخصين قاما بابتزاز فتاة وإرغامها على دفع مبالغ مالية لعدم التشهير بها ونشر صور تخصها على مواقع التواصل الاجتماعي .

باشر أعضاء مكتب البحث الجنائي علميات البحث والتحري وجمع المعلومات حول البلاغ الوارد لمركز شرطة الحي الصناعي بتاريخ 29/04/2023م والمتعلق بسرقة سرقة مبلغ 39000 د.ل نقداً ومصوغات ذهبية مختلفة تقدر قيمتها 7000 د.ل من داخل أحد المنازل والتي قيدت ضد مجهول.

ومن خلال البحث والتحري من قبل أعضاء المكتب تبين بأن ابنة المشتكي هي من قامت بالسرقة وأرغمت من قبل شخصين كانا يبتزانها ويهددانها بنشر صور تخصها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع لهم الأموال.

وعلى الفور تم تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهما من قبل فرقة التحري العام بالمكتب وبالاستدلال معهما داخل المكتب اعترفا بهتك عرض ابنة المشتكي وابتزازها وتهديدها واجبارها على السرقة ودفع الأموال لهما وإلا سيقومان بنشر مقاطع فيديو وصور لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وتم تحريز جهاز هاتف نقال يخص المتهم وبه صور ومقاطع الفيديو، كما تم تحريز مركبة آلية كمبرزة جرمية.

واتخذت الإجراءات القانونية وتم إحالة المتهمين رفقة المضبوطات إلى مركز شرطة الحي الصناعي لإحالته إلى النيابة من حيث الاختصاص.