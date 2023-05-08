نادية عمران: البعثة الأممية والأجسام المتصدرة للمشهد لا ترغب في حل الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، أنهم حذروا مراراً وتكراراً مما يحدث من مفاوضات، وتشكيل لجان لجنة تلو الأخرى، والتلاعب بنصوص الإعلان الدستوري.

وأوضحت عمران في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أن كل ما يحدث الآن هو مجرد إضاعة للوقت وخلط للأوراق، فالواقع يثبت أن بعثة الأمم المتحدة والأجسام الموجودة والمتصدرة للمشهد الليبي، لا ترغب في إيجاد حل من الأساس، ولا ترغب في إحداث أي تغيير في الأزمة الليبية.

وأضافت عمران، إن ما يحدث الآن هو إدارة للأزمة والتلاعب بمصير ملايين الليبيين، ولن يكون هناك توافق بين هذه الأطراف واللجان المنبثقة عنها ولن تكون هناك انتخابات تشريعية أو رئاسية، والأمر يحتاج لحراك شعبي لنبذ كل هذه الأجسام والاحتكام لليبيين، ولإيجاد شرعية دستورية حقيقية تستقي منها الأسس القانونية للانتخابات التشريعية والرئاسية، ودون ذلك لن نتوقف عن الدوران في هذه الدائرة المغلقة ولن نتقدم خطوة باتجاه دولة المؤسسات والقانون.