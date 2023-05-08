ضبط 3 أشخاص ضمن تشكيل عصابي خطير في مسلاته

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين ضبط ثلاث أشخاص من الجنسية الأفريقية لا توجد لديهم أوراق ثبوتية وذلك بعد محاولتهم الهرب من خلال الاستقافات المرورية لشرطة المرور والتراخيص بمديرية أمن مسلاته .

وتم تسليمهم لوحدة التحري والقبض بمركز شرطة مسلاته المدينة وبالاستدلال معهم تبين بأنهم ضمن تشكيل عصابي يمتهن بيع البشر وأنهم على صلة بتشكيل عصابي أخر بمنطقة سوق الخميس الخمس يحتجزون تسعة فتيات وعشرة شباب من الجنسية الأفريقية.

وفي إطار التعاون الأمني بين مديريتي أمن مسلاته والخمس تم تسليم المقبوض عليهم لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الخمس وذلك للاختصاص المكاني.