تفاصيل صادمة بالقبض على شخص بحالة سكر بمنزل في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين عن تمكن مركز شرطة بوعطني من القاء القبض على شخص في حالة سكر ظاهر قام بحجز زوجته واطفاله داخل المنزل وضع سكين على رقبتها والتهديد بقتلها ومطلوب لدى المركز على ذمة عدة محاضر ..

إستجابة لبلاغ تقدمت به مواطنة دخلت مُسرعةً إلى المركز في ساعات الصباح الأولي وأبلغت بأن شقيقتها مُحتجزة من قبل زوجها وهو بحالة سُكر ووضع سكـ ـين على رقبتـ ـها أمام أطفالها وأفادت بأن الجيران حاولو فتح باب المنزل لكن دون جدوى .

وعلى الفور تم إخطار السيد رئيس المركز عميد خالد الترهوني الذي أصدر تعليماته بإنتقال أعضاء التحريات وضبط الشخص المطلوب .

وتم إنتقال أعضاء التحريات إلى المنزل سالف الذكر وتم التعامل وضبط الشخص المطلوب وكان في حالة سُكر وضُبط بحوزته سكين وقنينة سعة نصف لتر بها مواد مُسكرة وتم إيداعه بالحجز القانوني للمركز لحن عودته لرشده تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.