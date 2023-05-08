نورلاند: اتفقت مع المنفي على تشكيل قوة مشتركة لتسيير دوريات على الحدود مع السودان

أخبار ليبيا 24

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه اتفق مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على أهمية تشكيل قوة مشتركة لتسيير دوريات على الحدود الجنوبية وضمان عدم استخدام ليبيا كمنصة للتدخل في السودان.

وأضاف نورلاند، بحسب تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية، أن اللقاء ناقش أيضًا الدور الحاسم للمصالحة الوطنية، والاستقرار الإقليمي، وتحسين عملية إدارة الإيرادات لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ليبيا.

وجدّد نورلاند دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، والتي تؤدي إلى تنظيم انتخابات مبكرة في ‫ليبيا.

وأجرى رئيس المجلس الرئاسي لقاءً عبر تقنية زووم، مع السفير نورلاند، بحضور القائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا ليزلي أوردمان، بحسب بيان للمجلس.

وأضاف البيان أن الطرفين تطرقا إلى ضرورة تعزيز مشروع المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى تأسيس قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية، ووضع آليات وطنية لتنظيم أولويات الإنفاق العام، وتضمن استفادة كل الشعب الليبي من عوائد النفط.

المبعوث الخاص السفير نورلاند: “خلال مكالمتي مع رئيس المجلس الرئاسي المنفي جددت دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والتي تؤدي إلى تنظيم انتخابات مبكرة في #ليبيا. اتفقنا على أهمية تشكيل قوة مشتركة لتسيير دوريات على الحدود الجنوبية وضمان عدم استخدام… pic.twitter.com/rLCfSEuvsu — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) May 8, 2023