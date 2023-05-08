تسيير دوريات صحراوية وتفعيل التمركزات على الحدود الليبية التونسية

انطلقت اليوم الاثنين عملية تسيير دوريات صحراوية وتفعيل العمل بجميع النقاط والتمركزات الأمنية على طول الحدود الليبية التونسية بمسافة 200 كلم من أجل تأمين الحدود والمحافظة على الأمن والاستقرار.

وتم خلال العملية تفعيل النقاط الأمنية من منطقة رأس اجدير مروراً بالنقاط الأمنية التابعة لقاطع العسة وهي “ظهرة الخص والقازولية وطويل الرتبة والبشرية والقرادية وبن عفين والإحيمر وطويل الظاهر وأبو الشول والأبرق وأبو الشرف وطويل الجرد وصولًا إلى نقطة أم الفار وأم الدود والمريقيب”.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية بتأمين الحدود الليبية التونسية، وبإشراف مباشر من رئيس جهاز حرس الحدود “محمد المرحاني”.

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