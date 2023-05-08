نورلاند: اتفقت مع المنفي على ضمان عدم استخدام ليبيا كمنصة للتدخل في السودان

العنوان – طرابلس

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند اليوم الإثنين أنه اتفق مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضمان عدم استخدام ليبيا كمنصة للتدخل في السودان.

وأضاف نورلاند في تغريدة عبر حساب السفارة الأمريكية على “تويتر” :”اتفقنا على تشكيل قوة مشتركة لتسيير دوريات على الحدود الجنوبية”.

وتابع السفير الأمريكي :”ناقشنا أيضا الدور الحاسم للمصالحة الوطنية، الاستقرار الإقليمي، وتحسين عملية إدارة الإيرادات لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ليبيا”.

وواصل نورلاند :””خلال مكالمتي مع رئيس المجلس الرئاسي المنفي جددت دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والتي تؤدي إلى تنظيم انتخابات مبكرة في ليبيا”.