منخفض صحرواي وتدني الرؤية يعقبه أمطار غزيرة على هذه المناطق في ليبيا

أقاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بقدوم منخفض جوي صحراوي يؤثر على مناطق غرب البلاد مصحوب برياح قوية أحياناً.

وأوضح المركز أنّ الرياح ستسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقة مع إرتفاع في درجات الحرارة نهار اليوم، تتحول الرياح تدريجيا مع دخول جبهة هوائية باردة.

وأشار المركز إلى تكاثر للسحب على مناطق الشمال الغربى يتخللها سقوط امطار خفيفة وتكون جيدة يوم الغد الى غزيرة أحيانا تصحبها خلايا رعدية.

وتابع المركز أنّ هطول الأمطار سيسبب في جريان بعض الأودية وتجمع المياه فى الاماكن المنخفضة، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة حيت تكون اقل من معدلاتها.