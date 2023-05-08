مباحثات أمريكية ليبية لضمان عدم استخدام ليبيا كمنصة للتدخل في السودان

أكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الإثنين، على دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، مشددا على “ضمان عدم استخدام ليبيا كمنصة للتدخل في السودان”.

وقال نورلاند: “في مكالمتي اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، كررت دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والتي تؤدي إلى انتخابات مبكرة في ليبيا”.

وشدد “الطرفان على أهمية تشكيل قوة مشتركة لتسيير دوريات على الحدود الجنوبية وضمان عدم استخدام ليبيا كمنصة للتدخل في السودان”، وفق ما أكده السفير الأميركي في بيان نشرته السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر تويتر.

وأكد نورلاند مناقشته مع المنفي “الدور الحاسم للمصالحة الوطنية والاستقرار الإقليمي وتحسين عملية إدارة الإيرادات لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ليبيا”.

من جهته، أكد المجلس الرئاسي الليبي في بيان عبر صفحته بفيسبوك أن الاجتماع بين الطرفين بحث “القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك للوصول إلى الانتخابات خلال العام 2023، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم عبر تقنية زووم”.

وأضاف المجلس في بيانه أن اللقاء تطرق إلى “ضرورة تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتأسيس قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية، ووضع آليات وطنية لتنظيم أولويات الإنفاق العام وتضمن استفادة كل الشعب الليبي من عوائد النفط”.