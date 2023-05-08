العامة للكهرباء: وصول شحنة معدات ومواد مكملة لمشروع محطة طبرق الغازية الجديدة

العنوان – طبرق

أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين وصول معدات ومواد مكملة لمشروع محطة طبرق الغازية الجديدة إلى ميناء طبرق البحري.

وأوضحت الشركة أن المواد وصلت على متن الباخرة ” Han Xin ” موردة من شركة “متكا” اليونانية.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن هذه المواد والمعدات يأتي ذلك في إطار جهودها لاستكمال باقي وحدات مشروع محطة طبرق الغازية لإضافة قدرات توليد جديدة تساهم في تغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية .

وكانت الشركة العامة للكهرباء، أكدت اليوم الإثنين أن مـعدات وقطع غيار وصلت أمس الأحد إلى محطة كـهرباء شـمال بنغازي للدورة المـزدوجة.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن وصول المعدات استكمالاً لأعمال العمرة الجسيمة الخاصة بالوحدة الغازية السادسة.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن أعمال العمرة يجري تنفيذها حالياً من قبل شركة (سيمنس) الألمانية ، للحفاظ على نمط عطائها و زيادة أدائها الإنتاجي.